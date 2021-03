شركة بيونتيك الألمانية تطوّر لقاحاً ضد السرطان

قررت شركة بيونتيك الألمانية إطلاق مشروع جديد في مختبراتها هدفه الاستفادة من هذه تقنية “الحمض النووي الريبوزي المرسال” لمحاربة مرض السرطان، نظرا للنجاح التي حققته هذه التقنية والخبرات التي راكمتها الشركة أثناء تصنيعها اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن “الحمض النووي الريبوزي المرسال” هو الناقل الرئيس للمعلومات الجينية الذي يسمح للخلايا والفيروسات بالتناسخ. أما التقنية المعتمدة في هذه اللقاحات الحديثة فتهدف إلى تعريف جسم الإنسان على هذا الحمض ليتمكن لاحقا من محاربة الفيروس أو الخلايا المعادية له إذا ما وجدت.

و أعلنت الشركة الألمانية أن فرقها العلمية كانت تعمل على تقوية مناعة الإنسان ضد الخلايا السرطانية من خلال الاعتماد على تقنية “الحمض النووي الريبوزي المرسال”.

لكن مع بدء ظهور فيروس كورونا في الصين، أصبحت الأولوية إيجاد لقاح ضد الوباء. أما الآن، ومع نجاح هذه التقنية، يرغب المختبر مواصلة أعماله الأولى بزخم أكبر في ظل النتائج الإيجابية التي حققها.

ووفق ما ذكرت قناة “مونت كارلو” عن الشركة أنها تملك العديد من اللقاحات حتى الآن ضد الأمراض السرطانية، لكنها لا تزال جميعها قيد التجارب ولم تطرح في الأسواق بعد. وإذ لا تستطيع الشركة حاليا الإعلان عن موعد محدد لإطلاق هكذا لقاحات، ترجح أنها ستكون متوفرة خلال سنوات قليلة.

