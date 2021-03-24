شركة OnePlus تشق طريقها نحو عالم الساعات الذكية

تحاول شركة OnePlus دخول عالم الساعات الذكية لتنافس بذلك ساعات سامسونغ وأبل الشهيرة وستكشفت عن ذلك خلال حدثها التقني الذي سيعقد في الرابع عشر من ابريل وذلك للكشف عن مجموعة مميزة من الأجهزة المحمولة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فستحصل الساعة على العديد من الأنظمة أهمها حساس لقياس معدلات الأكسجين في الدم، وحساس لقياس معدلات نبض قلب المستخدم، فضلاً عن حساسات لقياس معدلات النشاط البدني ومعدل الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا.

وستمكن المستخددم من إجراء مكالمات صوتية من خلالها كما يمكنه التحكم لاسلكياً بالأجهزة الخلوية، أما بطاريتها فستكفي لمدة اسبوع كامل خلال شحنها 20 دقيقة فقط.

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