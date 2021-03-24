شركة آبل تواجه القضاء مجدداً بسبب حواسب MacBook

تواجة شركة آبل دعوة قضائية جديدة بسبب اعطال في حواسب MacBook حسبما ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية حيث يعاني مستخدمي MacBook من مشكلات مع لوحات مفاتيح butterfly أو “الفراشة” في أجهزتهم.

وتشمل عدة الأجهزة MacBook المباعة ما بين 2015 و2017، وأجهزة MacBook Pro المباعة ما بين 2016 و2019، وحواسب MacBook Air التي بيعت ما بين 2018 و2019.

يذكر أن شركة آبل اعترفت سابقاً من خلال بيان أصدته عام 2019 بعد أن واجهت دعوى قضائية سابقة تتعلق بنفس الأجهزة وقالت في البيان “أن السبب وراءها يكمن في الأغشية المطاطية التي وضعت تحت أزرار لوحات المفاتيح، لحمايتها من الغبار والرطوبة، وجعل عملية الكتابة أكثر سلاسة وأقل ضجيجا”.

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