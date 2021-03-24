الصينية Chery تزيل الستار عن أكبر سياراتها رباعية الدفع

أفاد وكلاء شركة Chery الصينية أن النموذج الجديد من السيارات رباعية الدفع والذي يحمل اسم Tiggo 8 Plus سيصل قريباً إلى عدد كبير من بلدان العالم.

وازداد حجم السيارة من الخارج أما قمرتها فحصلت على واجهة قيادة جديدة فيها شاشة لمسية تمتد من منتصفها حتى قبالة السائق، وشاشة لمسية أخرى في المنتصف أمام مقبض التحكم بالسرعات.

وزودت بالعديد من الأنظمة المتطورة أهمها كاميرات ترصد محيط المركبة وللحفاظ على المسار على الطرقات السريعة زودت بأنظمة مخصصة، بالإضافة إلى لوحات تعمل باللمس للصفين الأمامي والخلفي للتحكم بأنظمة التكييف والتبريد.

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