شركة فايزر بدئت التجارب الأولية بالولايات المتحدة على عقار تجريبي ضد الفيروسات لعلاج كورونا المستجد يسمى PF-07321332، حسب بيان صدر عن الشركة.

والتكنولوجيا المستخدمة في هذا العقار شبيهة بتلك المستخدمة في علاج الإيدز والتهاب الكبد الوبائي “نوع سي”. وهذا يعني أن العقار الجديد سيحتوي على إنزيم من نوع “بروتييز” قادر على الالتحام بالإنزيمات الفيروسية وبالتالي منع الفيروس من التكاثر.

وأوضحت الشركة الأميركية العملاقة، في البيان، أن الدواء أظهر فعالية في التجارب المخبرية، ليس فقط ضد فيروس سارس كوف -2 المسبب لكورونا المستجد، فحسب، بل أيضا ضد فيروسات كورونا الأخرى مثل سارس وميرس.

وهذا يعني أن العقار المرتقب يمكن أن يحمي من أوبئة مستقبلية يسببها هذا النوع من الفيروسات(التاجية)، حسب البيان.

وقال كبير المسؤولين العلميين بشركة فايزر، ميكيل دولستين، إن العلاج الجديد يمكن وصفه للمريض عند ظهور أول علامة للمرض، للحيلولة دون تدهور الوضع، أو الحاجة للاستشفاء.

وتدرس فايزر كذلك علاجا مضادا لكوفيد عن طريق الحقن في الوريد يتم استخدامه حاليا في تجارب سريرية لمرضى بالمستشفيات.

يشار إلى أن فايزر هي أول شركة في العالم تنتج لقاحا مضادا لفيروس كورونا ينال المصادقة على الاستخدام الطارئ من قبل المنظمات الدولية وهو يستخدم حاليا على نطاق واسع لمواجهة الوباء.وفقا للحرة.

ومن المقرر أن تصدر الشركة نتائج عقارها التجريبي في السادس من أبريل، حسب البيان.

The post فايزر تختبر علاجا جديدا لفيروس كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا