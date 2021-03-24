رسميًا – مواصفات ومميزات ساعة OnePlus Watch أول ساعة ذكية من ون بلس بخواص ممتازة

ون بلس قد وضعت بصمة قوية جدًا لسوق الساعات الذكية ضمن مؤتمرها الأخير، فبجانب الإعلان عن هواتف ون بلس 9 المنتظرة، تم الإعلان أخيرًا عن ساعة OnePlus Watch، واليوم سنحدّثكم عن هذه الساعة وعن المميزات والخواص التي تحملها.

مواصفات مميزات ساعة OnePlus Watch

الساعة الجديدة تأتي مع المقاس الأشهر 46 مللي متر، وهو مقاس مشابه لساعة جالكسي ووتش أكتيف أو جالكسي ووتش 3، وفي مظهرها العام، الساعة تشبه ساعة جالكسي ووتش أكتيف 2 بشكل واضح، الساعة تأتي مع زرّين أحدهم هو زر الطاقة، والثاني هو زر يمكنك تخصيصه كما تريد.

تقدم الساعة شاشة بقياس 1.39 إنش وهي من نوع أموليد وبدقة 459*459 بيكسل، والساعة هنا دائرية في مظهرها العام كما تلاحظ من الصور، وتقدّم بطبيعة الحال معيار IP68 لمقاومة المياه والغبار.

الساعة تقدّم دعمًا لأكثر من 110 نوع من أنواع التمارين الرياضية بما في ذلك السباحة، ركوب الدراجات، اليوجا، الجري والمزيد، والأهم أن الساعة قادرة على التعرف على التمرين الذي تقوم به أو الرياضة التي تمارسها بشكل تلقائي.

تقدّم الساعة مستشعر SpO2 لقياس تشبع الدم بالأكسجين، إلى جانب تتبع ضربات القلب بالطبع، وسيتم إدارة كل هذه الأمور من خلال تطبيق OnePlus Health. لعل الأكثر تميزًا في هذه الساعة هو التحكم في المكالمات والموسيقى والإشعارات الخاصة بهاتفك الأندرويد، كما أن الساعة تعمل كجهاز تحكم عن بعد في هواتف ون بلس وأجهزة تلفاز ون بلس والمزيد.

تقدّم الساعة 4 جيجابايت من المساحة التخزينية إلى جانب GPS مدمج فيها وذلك لتتبع حركتك خصوصًا أثناء التمارين الرياضية، إلى جانب ذلك، الساعة تعمل حتى 14 يوم بشحنة واحدة من خلال بطاريتها ذات السعة 402 ملي أمبير، مع دعم الشحن السريع Warp Charge الخاص بون بلس.

الساعة تعمل بنظام تشغيل مخصص وليس بنظام WearOS من جوجل، وهو أمر مشابه بنظام تايزن الخاص بسامسونج والذي تستخدمه في ساعاتها، ونظام LiteOS من هواوي في ساعاتها الذكية! نظرًا لهذه الحقيقة، يظهر أن الساعة لن تدعم التطبيقات مثل ساعات هواوي، لكن لا توجد معلومات حتى الآن حول هذه القصة.

سعر وموعد توفر ساعة OnePlus Watch

عوضًا عن ذلك، الساعة تأتي بسعر مناسب جدًا، وهو 159 دولار أمريكي أو ما يوازيها، هذا بينما ستأتي بلونين مختلفين وهم الأسود والفضي، هذا إلى جانب أننا سنشهد إصدار يحمل الاسم OnePlus Watch Cobalt Limited Edition.