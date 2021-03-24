فيسبوك سوف ينافس كلوب هاوس بميزة Live Audio – تعرف عليها!

بعد النجاح الساحق الذي حققه تطبيق كلوب هاوس Clubhouse على الايفون، قررت باقي تطبيقات التواصل الأخرى استنساخ التجربة وإطلاق مزايا منافسة مخصصة للدردشة الصوتية.

فيسبوك يطور ميزة Live Audio

هي ميزة جديدة يعمل فيسبوك عليها وسوف يتم إطلاقها في وقت قريب، وهي عبارة عن صورة مطابقة لتطبيق كلوب هاوس من أجل الدردشة الصوتية.

ميزة Live Audio من فيسبوك لا تزال قيد التطوير ولم يتم الإعلان عنها رسمياً ولم تظهر بعد داخل التطبيق إلا أن بعض الخبراء استطاعوا التوصل إلى الميزة المخفية عبر الهندسة العكسية ومشاركة بعض التفاصيل عنها وعن آلية عملها.

ميزة Live Audio من فيسبوك المنافسة لكلوب هاوس سوف تكون مدمجة في خدمة غرف الماسنجر Messanger Rooms تلك الخاصية التي أطلقتها فيسبوك سابقاً لمنافسة تطبيق زووم فيما يتعلق بالمكالمات الجماعية الصوتية والمرئية.

من داخل غرف الماسنجر Rooms، يمكن إنشاء بث صوتي مباشر Live Audio يكون فيه متحدث أو أكثر ومستمعون كما هو الحال في كلوب هاوس.

بعد إنشاء البث الصوتي المباشر Live Audio يمكن الترويج له من خلال كتابة منشور على فيسبوك أو برسالة مباشرة عبر فيسبوك ماسنجر أو من خلال رابط الدعوة Invitation Link.

الأعضاء المنضمون للبث الصوتي سوف تظهر صورهم في صورة دوائر صغيرة وأسماؤهم أسفلها مع وجود فاصل للتمييز بين المتحدثين والمستمعين.

الميزة لا زالت قيد التطوير من فيسبوك لكن من المفترض أن يتم إطلاقها في وقت لاحق قريب.

فكر الدردشة الصوتية بأسلوب إنشاء الغرف في وجود طرف متحدث وآخر مستمع لاقت رواجاً خلال الفترة الأخيرة مع تطبيق كلوب هاوس – وإن كانت البدايات الحقيقية أقدم من ذلك بكثير – ثم سار على إثره العديد من التطبيقات الأخرى.

من محاولات تقليد أو استنساخ تجربة كلوب هاوس ميزة المساحات في تويتر Twitter Spaces و الدردشة الصوتية في تيليجرام Voice Chat 2.0 وقد نرى بدائل أخرى لكلوب هاوس.