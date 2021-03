شركة تسلا تبيع سياراتها باستخدام عملة البتكوين

إيلون ماسك رئيس شركة تسلا،قال اليوم الأربعاء، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين، مشيرا إلى أن هذا الخيار سيتوفر خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب ماسك على تويتر اليوم الأربعاء “يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية”.

والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

