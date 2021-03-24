شاومي تكشف عن هواتف Poco X3 Pro و Poco F3 بمواصفات وأسعار مميزة

شهر مارس هو شهر مليء بالأحداث التقنية وخصوصًا الإعلانات عن الهواتف الجديدة، وضمن هذه الإعلانات الكثيرة أتى لنا كلًا من هاتف Poco X3 Pro وهاتف Poco F3، وكلاهما يقدمان معالجات من فئة سنابدراجون 800، وهي معالجات تعتبر رائدة في الوقت الحالي! وفيما يلي نتعرف على مواصفات ومميزات الهاتفين بشكل كامل.

مواصفات ومميزات هاتف Poco X3 Pro

يأتي هاتف بوكو X3 برو مع معالج سنابدراجون 860، وهو الإصدار المحسن بدقة 7 نانومتر من معالج سنابدراجون 855+، معالج رائد لكن قديم نسبيًأ، بالإضافة إلى ذلك، الهاتف يقدّم شاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع LCD بدقة FHD+.

يقدّم الهاتف كاميرا أمامية على شكل ثقب في الشاشة بدقة 20 ميجابيكسل، هذا إلى جانب دعم تردد 120 هيرتز وحساسية لمس 240 هيرتز، إلى جانب ذلك، الكاميرا الخلفية الرئيسية هي بدقة 48 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا واسعة 8 ميجابيكسل وكاميرتين 2 ميجابيكسل ماكرو وعمق.

يقدّم الهاتف أخيرًا بطارية بسعة 5160 ملي أمبير تدعم الشحن السريع 33 واتّ، إلى جانب ما يصل إلى 8 / 265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية والعشوائية! سيتوفر الهاتف في 1 أبريل بسعر 300 يورو أوروبي تقريبًا.

مواصفات ومميزات هاتف Poco F3

هذا الهاتف على النقيض يقدّم شاشة من نوع أموليد، وهي التي تأتي بتردد 120 هيرتز، مما يجعلها شاشة مميزة جدًا، وهي بدقة FHD+ وبشكل عام فهذا الهاتف يقدّم مواصفات قريبة جدًا من هاتف ريدمي K40.

شاشة الهاتف بقياس 6.67 بوصة، في حين أنه يقدّم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا واسعة 8 ميجابيكسل، إلى جانب معالج سنابدراجون 870 وهو معالج أكثر تميزًا من السابق! أما عن البطارية فهي بسعة 4250 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واتّ.

الهاتف يقدّم ذواكر LPDDR5 الرائدة مع UFS 3.1 ونظرًا للشاشة الأموليد، الذواكر الرائدة وما سبق من مميزات تحدثنا عنها فهذا الهاتف يمكن اعتباره هاتف رائد بامتياز، خصوصًا أنه يقدم موتور اهتزاز رائد إلى جانب سماعات ثنائية ستيريو!

الهاتف قادم مع ذواكر تصل إلى 8 / 265 جيجابايت وسيبدأ سعره عند 349 يورو أوروبي، وهو أيضًا سعر مميز، في ظلّ أن التوفر سيبدأ بين 27 مارس و 6 أبريل.