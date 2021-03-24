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جورج وسوف يطلق أغنية “يمايا” بمناسبة عيد الأم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق النجم السوري جورج وسوف على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة باللهجة المصرية حملت اسم يمايا.

وأهدى سلطان الطرب أغنيته الجديدة لروح والدته ولأمهات العالم، حيث نشر رابط الأغنية في حسابه الرسمي في موقع تويتر، وعلّق عليه بالقول: ينعاد على كل الأمهات بظروف أفضل.

وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشاق الوسوف الذين تفاعلوا معها بشكلٍ كبير، وتركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية.

وأغنية يمايا من كلمات دسوقي عبد الحافظ، وألحان شاكر الموجي، وتوزيع طوني سابا.

يذكر أنّ سلطان الطرب يستعد لتصوير كليب أغنيته الجديدة آه عالزمن والتي كتبها له أحمد المالكي ولحنها مصطفى شكري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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