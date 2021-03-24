ماجد المهندس يطلق أولى أغانيه باللهجة اللبنانية

طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أولى أغانيه باللهجة اللبنانية والتي حملت اسم كيفك.

وساهمت الأغنية الجديدة في تصدر الفنان المحبوب الترند في عدد من الدول العربية.

وتفاعل جمهور الفنان العراقي مع الأغنية بشكلٍ كبير، حيث عبروا عن إعجابهم بإتقان المهندس اللهجة اللبنانية، وقدرته على إيصال إحساسه بشكلٍ كبير.

وأغنية كيفك من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي روكيت، ووتريات تامر فيظي، وماستر جاسم محمد، ومونتاج محمود الشبراوي.

يذكر أنّ الفنان العراقي أعاد مؤخراً طرح أغنية يكفي غياب على أنغام عوده والتي كتبها له الأمير سعود بن عبد الله، ولحنها الموسيقار الدكتور طلال، وحظيت بانتشار كبير بين عشاق المهندس.

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