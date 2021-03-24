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تعارك الفيلان ففر الجمهور من السيرك

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد سيرك مقام في مدينة قازان الروسية عراكاً بين فيلين أثناء أحد العروض، الأمر الذي تسبب بهروب جماعي للجمهور الحاضر.

حيث تفاجأ الجميع بقيام أحد الفيلة بالاعتداء على الفيل الآخر، وبدفعه نحو الصفوف الأمامية للجمهور، الأمر الذي أثار فوضى في صفوف المتفرجين ودفعهم للخروج من السيرك بسرعة.

من جهةٍ أخرى قال المروض البيلاروسي سيرغي غوليفيتش إنّ سبب العراك بين الفيل جيني البالغ من العمر 48 عاماً، والفيل ماغدا البالغ من العمر 46 عاماً حدث بسبب عزل الفيلة عن الجمهور لمدة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ هذا الحادث دفع إدارة السيرك لعقد اجتماع بين المروضين والأطباء البيطريين، وذلك من أجل فهم الدوافع التي أدت لهذا الحادث، ولمنع تكراره مستقبلاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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