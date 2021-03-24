بحة الصوت خطيرة في هذه الحالات

أشارت الجمعية النمساوية لطب الأنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة إلى أنّ بحة الصوت تصبح خطيرة في حال استمرت لحوالي 3 أو 4 أسابيع بشكل مستمر من دون وجود سبب واضح لاستمرارها.

وقالت الجمعية النمساوية إنّ البحة في هذه الحالة تدل على الإصابة بمرض خطير كمرض شلل الحبال الصوتية أو سرطان الحنجرة.

وأوضحت أنّ احتمال الإصابة بهذه الأمراض يزداد في حال صاحبت البحة أعراض أخرى أبرزها ضيق التنفس، السعال المستمر المصحوب بمخاط دموي، نشوء عقد في الحلق، الشعور بشرخ وألم في الحلق، بالإضافة للشعور بوجود جسم غريب في الحلق.

ولتجنب هذه البحة دعت الجمعية الناس للتوقف عن التدخين، والابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة للغاية، تجنب الانفعال، والإكثار من شرب السوائل.

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