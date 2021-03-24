ZMI تطلق أقوى باور بانك في العالم

أماطت شركة ZMI الأمريكية اللثام عن أقوى باور بانك في العالم، والذي أطلقت عليه ZMI20.

ويأتي الباور الجديد بسعة 25000 ميلي أمبير، ويمكن للمستخدم شحنه كاملاً خلال ساعتين، وشحن 50 % منه خلال 50 دقيقة فقط.

وزودت الشركة الأمريكية باورها الجديد بوظيفة الحماية من السخونة والتي تمنع درجة حرارة الباور من أن ترتفع فوق 57 درجة، كما يحتوي على شاشة LED لإظهار حالة الشحن.

وسيحتوي الباور الجديد على 3 منافذ توصيل مزودة بوظيفة PD3.0 منها منفذين USB-C بقدرة 45 و100 واط، ومنفذ USB-A بقدرة شحن تبلغ 65 واط.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ قدرة الشحن القصوى لهذا الجهاز تبلغ 210 واط، وهذا ما يجعل الباور بانك قادراً على شحن آيفون 12 الجديد 5 مرات، وسيضم الباور بانك كابل USB-A، USB-C 6A، USB-C.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الباور بانك الجديد في الأسواق العالمية في أبريل القادم بسعر يصل إلى 99 دولارا أمريكي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية