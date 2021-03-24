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مفاجأة صادمة في علبة مقرمشات.. والشركة ترد بطريقة مستفزة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ الكاتب ومقدم البودكاست جنسن كارب أثناء تناوله لكيس من المقرمشات المفضلة لديه بوجود ذيلي جمبري مغطين بالسكر وممزوجين مع الحبوب المقرمشة.

وقام الكاتب بنشر الصور على الإنترنت وعلق عليها بالقول لماذا توجد ذيول الجمبري في علبة الحبوب الخاصة بي؟ كما قام بإرسال نسخة منها لحساب الشبكة المصنعة على تويتر، يطلب من خلاله تفسيراً لهذا الأمر.

من جانبها قدمت الشركة المصنعة لجنسن علبة أخرى، وقالت له إنّ فريقها سيقوم بالبحث عن سبب هذا الأمر، قبل أن يقوموا بالرد عليه بطريقة مستفزة، حيث قالوا إنّهم فحصوا الصور بدقة، وأنّ الفحص أظهر تراكم لسكر القرفة نتيجة عدم خلط المكونات بشكلٍ جيد، وأكدّوا عدم وجود الجمبري في العلبة.

يذكر أنّ رد الشركة أثار استهزاء جنسن كارب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات والردود الغاضبة والساخرة على التبرير الذي قدمته الشركة المصنعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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