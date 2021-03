هاتف صيني جديد بمواصفات مميزة وسعر مرتفع

كشفت شركة One Plus الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة وسعر مرتفع أطلقت عليه One Plus9.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 660، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وجودة عرض +FHD، ومعدل تحديث 120HZ.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 50 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، مع إمكانية توسيعها لسعات أكبر من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ NFC، منفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 729 دولارا أمريكيا.

