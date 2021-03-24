Realme تطلق هاتفا جديدا ببطارية قوية

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليه Realme C25.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio G70، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI2.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 27 مارس الجاري بسعر يبدأ من 160 دولارا أمريكيا.

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