ديزني تعرض فيلم “الأرملة السوداء ولوكا وكرولا” قريبا

نشرت شركة ديزني بياناً أكدّت من خلاله رغبتها بعرض أفلام جديدة عبر منصة ديزني وشاشات السينما.

وقالت الشركة الرائدة في مجال الترفيه إنّها ستعرض فيلم كرولا في 28 مايو، وفيلم الأرملة السوداء يوم 9 يوليو القادم، أما فيلم لوكا فسيعرض يوم 18 يوليو القادم.

ولكي يستطيع المشاهدون متابعة هذه الأفلام يجب عليهم دفع 30 دولارا إضافية على اشتراكهم في منصة ديزني بلس، وأشارت إلى أنّ هذه القيمة ستكون لمتابعة فيلمي كرولا والأرملة السوداء، في حين سيكون عرض لوكا مجانيا من دون أي تكاليف إضافية.

يذكر أنّ ديزني ستواصل استراتيجيتها في عرض أفلامها الجديد عبر شاشات السينما ومنصة ديزني بلس والتي اتبعتها بسبب انتشار فيروس كورونا حتى الصيف القادم.

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