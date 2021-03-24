جدارية لبانسكي تُباع بـ23 مليون دولار أمريكي

أعلنت دار مزادات كريستيز عن بيع لوحة Game Changer التي رسمها الفنان المجهول بانسكي على جدار مستشفى ساوثهامتون لتكريم العاملين في القطاع الصحي في العام الماضي مقابل 23 مليون دولار أمريكي.

وقال المسؤولون في دار المزادات إنّ اللوحة بيعت يوم 23 مارس الجاري بسعر قياسي، وإنّهم سيتبرعون بجزء من المبلغ لتمويل منظمات الصحة والجمعيات الخيرية في أنحاء المملكة المتحدة.

وتبين اللوحة التي ظهرت للمرة الأولى على جدار المستشفى، صبياً يجلس على الأرض ويلعب بدمية لممرضة خارقة، فيما ظهرت بعض الدمى كالوطواط في صندوق القمامة الموجود في جانبه.

يذكر أن الرسام الغامض والمشهور باسم بانسكي اشتهر برسومه الجدارية الساخرة التي كانت يرسمها في الهواء الطلق، ومن أبرز أعماله صبي يلعب بدمية بطلته الخارقة، وممرضة ترتدي زي الصليب الأحمر الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية