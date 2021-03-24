كاظم الساهر يخطف لقب “نمبر ون” من محمد رمضان

خطف الفنان العراقي كاظم الساهر لقب “نمبر ون” من الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعدما تجاوز عدد متابعيه على فيسبوك الـ12 مليون متابع، ليصبح الفنان العربي الأول الذي يصل لهذا الرقم.

وأصبحت صفحة الفنان الملقب بقيصر الأغنية العربية تحتوي على عبارة The no1 Arabic legend والتي تعني الأسطورة العربية رقم واحد.

وعبّر عشاق القيصر عن سعادتهم بهذا اللقب، وقالوا إنّ مسيرته الفنية العظيمة، وقاعدته الجماهيرية الكبيرة المنتشرة في الوطن العربي والعالم تجعله يستحق هذا اللقب.

يذكر أنّ الفنان العراقي قدم خلال مسيرته أكثر من 25 ألبوما غنائيا، بالإضافة لعدد كبير من الأغاني الفردية، ونال مجموعة كبيرة من الجوائز والتكريمات.

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