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HP تطلق سلسلة حواسيب مميزة.. إليك مواصفاتها

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة HP عن سلسلة حواسيب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليها Envy x360 15 التي تحتوي على ميزات 2 ب1.

وستعمل الأجهزة الجديدة بمعالجات Ryzen 7 5700U مع مسرع NVIDIA GeForce MX450، ومعالجات Core i7-1165G7 من إنتل.

وزودت الشركة الأمريكية السلسلة الجديدة بنوعين من شاشات OLED مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 3840*2160 بيكسل أو دقة عرض 1080*1920 بيكسل، وتتميز الشاشات بعملها باللمس، وبإمكانية الكتابة عليها بالقلم الذكي.

وستأتي ذواكر هذا الجهاز بسعة 8 غيغا بايت، وسيحتوي على واي فاي، بلوتوث، أنظمة صوتيات متطورة، منفذ 3.5 للسماعات، منافذ Bang & Olufsen و Type-A و HDMI .

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق حواسيبها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 750 و900 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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