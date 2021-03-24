لقاحات كورونا تسبب حساسية في هذه الحالات

أشار المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إلى أنّ لقاحات فيروس كورونا تسبب استجابات تحسسية في حالات نادرة.

وقال المركز الألماني إنّ هذه الاستجابات التحسسية ترتفع لدى الأشخاص الذبن يعانون من حساسية تجاه الأشعة السينية، أو تجاه بعض المواد الفعالة في الأدوية كبولي إيثيلين جلايكول والبولي سوربات وأكسيد الإيثيلين.

وأوضح المركز أنّ أكثر الاستجابات التحسسية خطورة تعرف بصدمة الحساسية، والتي تظهر أعراضها على شكل ضيق في التنفس، بالإضافة لاستجابات تحسسية أخرى كالطفح الجلدي، الحكة، واحتقان الحلق.

ودعا المركز الألماني مرضى الحساسية لإبلاغ الأطباء قبل الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، خاصةً إن أراد الشخص الحصول على أحد التطعيمات المتعلقة بلقاحات mRNA.

يذكر أنّ دول العالم بدأت بتطعيم سكانها بلقاحات لوضع حد لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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