منوعات

العناكب السامة تروّع أهالي أستراليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقاطع فيديو تظهر من خلالها مجموعة كبيرة من العناكب السامة وهي تتسلق أسوار المنازل هرباً من الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

حيث دفعت الفيضانات التي ضربت ولاية نيو ساوث ويلز، خاصة مدينة سيدني، العناكب والحيوانات الزاحفة لمغادرة منازلها والتوجه للأماكن العالية.

وحذّر المسؤولون في منطقة سيدني الناس من خطورة العناكب التي ستظهر مع استقرار الجو وارتفاع درجة الحرارة، وأكدّوا على أنّ هذه الحيوانات ستصل إلى المنازل بكل تأكيد، وطلبوا من السكان الاستعداد لهذا الأمر.

يذكر أنّ أستراليا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة خاصةً في ولاية نيو ساوث ويلز ومدينة سيدني، تسببت بعدة فيضانات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك