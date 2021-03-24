العناكب السامة تروّع أهالي أستراليا

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقاطع فيديو تظهر من خلالها مجموعة كبيرة من العناكب السامة وهي تتسلق أسوار المنازل هرباً من الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

حيث دفعت الفيضانات التي ضربت ولاية نيو ساوث ويلز، خاصة مدينة سيدني، العناكب والحيوانات الزاحفة لمغادرة منازلها والتوجه للأماكن العالية.

وحذّر المسؤولون في منطقة سيدني الناس من خطورة العناكب التي ستظهر مع استقرار الجو وارتفاع درجة الحرارة، وأكدّوا على أنّ هذه الحيوانات ستصل إلى المنازل بكل تأكيد، وطلبوا من السكان الاستعداد لهذا الأمر.

يذكر أنّ أستراليا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة خاصةً في ولاية نيو ساوث ويلز ومدينة سيدني، تسببت بعدة فيضانات.

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