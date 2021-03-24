لينوفو تكشف عن هاتف بشاشة OLED وكاميرا ثلاثية

رفعت شركة لينوفو الصينية النقاب عن هاتفٍ جديد، وجهاز لوحي بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Honor V40 Lite و Honor Tab7.

وسيعمل الهاتف Honor V40 Lite بمعالج Dimensty 800U ونظام تشغيل Android10 وواجهة Magic UI 4.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.57 بوصة ومعدل تحديث 90HZ، وجودة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أم الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

أما الجهاز Honor Tab7 فسيعمل بمعالج Helio P22T ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Magic UI 4.0.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية من هذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير، واي فاي وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف Honor V40 Lite بسعر 460 دولارا أمريكيا، والجهاز اللوحي Honor Tab7 بسعر 215 دولارا أمريكيا.

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