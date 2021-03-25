رسميًا – إليك مواصفات ومميزات هواتف ون بلس 9 و ون بلس 9 برو

أخيرًا وبعد طول انتظار وسيل من التسريبات والتقارير تم الكشف عن مواصفات ومميزات هواتف ون بلس 9 الجديدة، والسلسلة تتضمّن كلًا من ون بلس 9 العادي وكذلك ون بلس 9 برو، وعلى عكس المتوقع لم تأتي النسخة الثالثة ون بلس 9R ضمن الإعلان، لكن هذا لن يمنع أننا لن نراها في الأسابيع المقبلة.

مواصفات هاتف ون بلس 9

يأتي هاتف ون بلس 9 العادي مع شاشة بقياس 6.55 بوصة بدقة FHD+ وهي يمن نوع Fluid AMOLED وتقدّم عدد بيكسلات 2400*1080 بيكسل، مع إضاءة تصل إلى 1100 نيت وشهادة HDR10+، الهاتف يعتمد بالطبع على معالج سنابدراجون 888 الرائد والداعم لشبكات الجيل الخامس، إلى جانب ذواكر رائدة من نوع LPDDR5 وUFS 3.1.

يقدّم الهاتف ذواكر تصل إلى 265/12 جيجابايت، والأهم أنها من النوع الرائد كما سلف الذكر، إضافةً إلى ذلك، لدينا هنا دعم واي-فاي 6 وبلوتوث 5.2 وأندرويد 11 مع واجهة OxygenOS 11 المحبوبة.

ون بلس صرحت أن الهواتف تأتي مع كاميرات محسنة بشكل كبير جدًا، وخصوصًا مع التعاون مع Hassleblad، ومن حيث الأرقام فلدينا هنا مستشعر رئيسي من سوني بدقة 48 ميجابيكسل، مستشعر واسع بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر مونوكروم بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أماميية من سوني بدقة 16 ميجابيكسل.

الهاتف يقدّم بطارية 4500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات وسيشحن من 0% إلى 100% فقط خلال 29 دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي إلى جانب قدوم الشاحن في العلبة بشكل طبيعي.

مواصفات هاتف ون بلس 9 برو

إصدار برو يقدّم شاشة أكبر بقاس 6.7 بوصة من نفس النوع، لكن المميز حول هذه الشاشة هو قدومها بدقة QHD+ أي حوالي 3216*1440 بيكسل، مع دعم ألوان 10 بت وإضاءة ممتازة تصل إلى 1300 نيت، المميز أيضًا حول الشاشة هو قدومها مع بانل من نوع LTPO عالية الجودة والموفرة للطاقة إلى جانب تردد يصل إلى 120 هيرتز!

بفضل هذه البانيل المميزة سيكون الهاتف قادر على تعديل تردده بداية من 1 هيرتز وصولًا إلى 120 هيرتز، وبذلك سيقدّم الهاتف تجربة استخدام مناسبة لكل نوعية استخدام بداية من الألعاب وصولًا لمشاهدة الفيديو.

بالتأكيد، الهاتف يأتي مع نفس المعالج سنابدراجون 888 إلى جانب نفس الذواكر الرائدة بنفس الحد الأقصى 12/265 جيجابايت، ويتميز إصدار برو بدعمه لمقاومة المياه والغبار بمعيار IP68. الكاميرات هنا تضم نفس كاميرات الإصدار السابق إضافة إلى كاميرا 8 ميجابيسكل تيليفوتو للتقريب، أي أن الكاميرا هنا رباعية العدسات، وكاميرا التقريب تلك ستدعم حتى 3.3 ضعف التقريب بصريًا.

الهاتف يقدّم نفس البطارية 4500 ملي أمبير مع نفس الشحن السلكي السريع، لكن إضافةً إلى ذلك فهو يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واتّ من خلال شاحن تبيعه ون بلس بنفسها.

أسعار وموعد توفر هواتف ون بلس 9

ستبدأ الشركة في بيع هواتفها الجديدة يوم 14 أبريل المقبل، وذلك في دول محددة، على أن يتم الإعلان عن التوفر العالمي لاحقًأ، سيبدأ سعر ون بلس 9 العادي عند 700 دولار أمريكي تقريبًا، في حين أن إصدار برو سيبدأ سعره عند 900 دولار أمريكي تقريبًا.