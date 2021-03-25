أصبح الأطفال الصغار يقضون معظم أوقاتهم على شاشة التلفاز والحاسوب مما يسبب لهم الكسل والخمول، فكيف يمكن علاج الخمول عن الأطفال؟

علاج الخمول عند الأطفال

من أهم أساسات علاج الخمول عند الأطفال هو تشجيع الأطفال على الحركة والقيام بالأنشطة المختلفة خلال اليوم، فيما يأتي أهم الطرق من أجل علاج الخمول عند الأطفال:

1. ينصح بمراجعة الطبيب

يساعد الطبيب في تشخيص أسباب الخمول عند الأطفال، ويساعد أيضًا في إعطاء الحل والعلاج المناسب لذلك خصوصًا فيما يتعلق بالأنشطة البدنية المناسبة للطفل في تلك الفترة.

2. خلق جو متعة ومرح

إن تحفيز الأطفال على الحركة يعد مهم جدًا، ولكن يجب اتباع الطرق المناسبة في ذلك كخلق جو من المتعة والمرح أثناء القيام بعمل النشاطات المختلفة.

3. يجب أن تكون قدوة

قبل القيام بتشجيع الطفل على الحركة والتخلص من الخمول يجب على الأبوين أن يكونا مثال وقدوة يحتذى به لهؤلاء الأطفال.

يجب من الاباء الحرص على اتباع نمط حياتي يعتمد على الحركة والنشاط من أجل تحفيز الأطفال.

4. يجب اللعب مع الأطفال

ينصح بتعلم رياضة أو نشاط جديد مع الأطفال من أجل تحفيزهم على الحركة وكسر الروتين والخمول، يمكن ممارسة أنواع جديدة من الرياضة، مثل: المشي، أو تسلق الجبال، أو ركوب الدراجة.

5. انتبه لحدة النشاط الفيزيائي المعقولة

إن تحفيز الطفل على الحركة طوال اليوم وبحدة نشاط عالية قد يكون له عدة سلبيات، إذ قد يجعل ذلك الطفل يكره الحركة ويزيد من حدة الخمول لديه.

ينصح بالحرص على اتباع حدة نشاط بدني معقولة للأطفال من أجل الحفاظ على نشاطهم.

6. الحد من استخدام الأجهزة الالكترونية

يجب الحد من استخدام الأجهزة الالكترونية طوال اليوم للأطفال، مع الحرص على عدم تجاوز مدة ساعتين في اليوم الواحد، بحيث تتضمن الأجهزة الالكترونية التلفاز، أو استخدام الانترنت، أو الالعاب الالكترونية.

لذا ينصح بعدم وضع التلفاز أو الأجهزة الالكترونية داخل غرف الأطفال، بحيث يتم تقليل جلوسهم وحدهم قدر الإمكان، إضافة إلى تعزيز الروابط الأسرية وتقليل الخمول والكسل لديهم.

7. الحرص على الإطراء

يجب الحرص على الإطراء على الطفل باستمرار عند قيامه بعمل أي نشاط مفيد من أجل تحفيزه على القيام بذلك مرارًا وتكرارًا حتى وإن كان ذلك النشاط بسيطًا.

إن تحفيز الطفل باستمرار والإطراء عليه باستخدام الكلمات التشجيعية يساعد وبشكل كبير على علاج الخمول لديه.

8. تشجيعه على تشكيل أصدقاء

يعد وجود الأصدقاء في حياة الطفل مهم ومفيد جدًا، إذ يمكن دعوتهم من وقت لاخر من أجل تحفيز الطفل على النشاط البدني والتخلص من الخمول.

نصيحة مهمة للاباء

من أهم النصائح التي يمكن إسدائها للاباء بأنه لا يجب القيام بالأعمال الخاصة بالطفل عوضًا عنه، بل يجب معاملة الأطفال بشكل مستقل ومسؤول كي يكونوا قادرين على تحمل المسؤولة من تلقاء أنفسهم.

إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الخمول هو عدم شعور الطفل بالمسؤولية خصوصًا عند قيام الأهل بتحمل جميع الأخطاء عوضًا عن أطفالهم.

من الجدير بالذكر بأنه يجب تعليم الأطفال بعدم البحث عن المثالية طوال الوقت، بل يجب إعطائهم مساحة للقيام بالأخطاء المختلفة وتعلم الدرس المستفاد منها، إذ يحفز ذلك الأطفال على المحاولة مرارًا وتكرارًا والابتعاد عن الخمول.

الأنماط الغذائية لعلاج الخمول عند الأطفال

من المهم جدًا أن يحرص الاباء على النمط الغذائي الصحي لابنائهم من خلال التركيز على أنواع الطعام الصحي، مثل: الكربوهيدرات، والبقوليات، والبروتينات، والخضروات، والفاكهه من أجل الحفاظ على صحة الأطفال ونشاطهم طوال الوقت.

من الجدير بالذكر بأنه يجب تقليل تناول الأطفال للسكريات والمشروبات الغازية والحلويات والوجبات السريعة قدر الإمكان إذ تمد هذه الأطعمة الأطفال بالطاقة لفترة محدودة فقط، ثم تسبب لهم الخمول بعد ذلك بشكل كبير.

المصدر- طب ويب

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