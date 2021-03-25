” أسترازينيكا”: اللقاح فعال بنسبة 76% ويصل لـ 85% لمن أعمارهم فوق 65 عاماً

وأكدت “أسترازينيكا” أن اللقاح الذي طورته مع جامعة أوكسفورد فعال بنسبة 100 % في مواجهة الأشكال الحادة أو الحرجة من الفيروس، وأن فعاليته وصلت إلى 85% للأشخاص الذين أعمارهم عن 65 عاماً وفقا لوكالة “سبوتنك” الروسية.

وجاءت الدراسة الجديدة للشركة عقب تصريح مسؤولين في الصحة الأمريكية، أن الشركة تستخدم “معلومات قديمة”، بتقديرها أن اللقاح فعال بنسبة 79 بالمئة.

وصرحت “أسترازينيكا” أنها عازمة على الطلب من الولايات المتحدة الموافقة على الاستخدام الطارئ لعقارها خلال الأسابيع المقبلة، وإنها قدمت أحدث البيانات لمجلس مراقبة سلامة البيانات، وهو اللجنة المستقلة للإشراف على التجربة.

وفي ذات السياق قال نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث الأدوية الحيوية وتطويرها في “الشركة” “مين بانغالوس” إن التحليل الأساسي يتسق مع تحليلهم الأولي الذي أصدروه سابقا، ويؤكد أن لقاحهم لكورونا فعال للغاية بين البالغين.

يُشار إلى أن دراسة علمية أمريكية كشفت الثلاثاء الماضي، أن “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا، آمن وفعال بدرجة عالية، مؤكدة أن النتائج أظهرت عدم وجود أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما يخص الجلطات الدموية.

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