حصلت أول تغريدة لمؤسس تويتر جاك دورسي على مبلغ يصل إلى 2.9 مليون دولار عندما بيعت لكونها رمز غير قابل للاستبدال (NFT) وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير في عام 2021.

وبيعت التغريدة التي كتب فيها دروسي ” just setting up my twttr” خلال مزاد علني منصة تسمى Valuables ، المملوكة لشركة Cent ومقرها الولايات المتحدة، وسيحصل على 95% من المبلغ بينما ستحصل Cent على 5%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا