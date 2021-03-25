طريقة تحرير وتعديل الفيديو بسهولة و احترافية على الحاسوب – عروض وجوائز مجانية!

هل تبحث عن برنامج مميز لتحرير الفيديو بشكل سريع واحترافي في ذات الوقت؟ قد يكون برنامج Filme Video Editor هو ضالتك وما تبحث عنه إذ يحتوي على كافة الأدوات التي تحتاجها لإنتاج فيديو مميز سواء للأغراض الشخصية أو الأعمال التجارية والأغراض الدعائية.

برامج تحرير الفيديو على الحاسوب

هناك العديد من البرامج المشهورة التي يتم الاعتماد عليها كثيراً في تحرير الفيديو على الحاسوب مثل برنامج ابل iMovie على أجهزة ماك، وبرنامج Video Editor الافتراضي على ويندوز 10. تلك البرامج مجانية و تتيح لك بعض الخيارات الأساسية مثل قص الفيديو أو إضافة الموسيقى لكنها قد لا تلبي كافة احتياجاتك من الخيارات والأدوات المطلوبة لإنتاج فيديو احترافي.

برنامج Filme Video Editor هو من البرامج المميزة التي نرشحها لك للتحميل والتجربة، فهو يتيح لك إنتاج مقاطع فيديو مميزة دون التعقيدات الكثيرة في البرامج المتقدمة مثل أدوبي بريميير أو سوني فيغاس برو على سبيل المثال.

برنامج Filme Video Editor

برنامج Filme Video Editor هو برنامج مخصص لتحرير الفيديو يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك يتيح لك تعديل وإنشاء مقاطع الفيديو إما بضغطة زر واحدة إن كنت لست خبيراً بأمور التحرير والتعديل أو من خلال باقة مختلفة من الأدوات لإنجاز ما تريده.

مميزات البرنامج:

الوضع السريع Fast Mode : لعمل مقاطع فيديو بضغطة زر، قم باختيار الصور والقالب الجاهز الذي تود تحرير الفيديو من خلاله: سفر، زفاف، عيد ميلاد، إعلانات، وغير ذلك، واترك البرنامج يتولى المهمة لإعداد الفيديو بنتيجة رائعة بدون تدخل منك!

: لعمل مقاطع فيديو بضغطة زر، قم باختيار الصور والقالب الجاهز الذي تود تحرير الفيديو من خلاله: سفر، زفاف، عيد ميلاد، إعلانات، وغير ذلك، واترك البرنامج يتولى المهمة لإعداد الفيديو بنتيجة رائعة بدون تدخل منك! وضع التحرير الأساسي Basic Editing يتيح لك استخدام كافة الأدوات والخيارات في البرنامج لإطلاق العنان لإبداعك الشخصي.

يتيح لك استخدام كافة الأدوات والخيارات في البرنامج لإطلاق العنان لإبداعك الشخصي. يتيح البرنامج أدوات مثل: القص، الدمج، التدوير، تعديل السرعة، وضع صورة في صورة، وغيرها.

إمكانية تصوير وتسجيل ما يجري على الشاشة، وهذا أمر مهم لتسجيل الشروحات والمحاضرات وأيضاً لتسجيل الفيديو من المواقع التي لا تدعم تنزيل الفيديو.

إمكانية استيراد مقاطع الفيديو من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لاسلكياً عبر شبكة الوايفاي عبر عمل مسح لكود القراءة السريعة.

إمكانية إضافة التأثيرات والفلاتر ووضع العلامات المائية.

التحكم في حجم وجودة الفيديو النهائية ورفع الفيديو بضغطة زر على أي من حساباتك على الشبكات الاجتماعية.

جوائز وهدايا .. و عرض مميز على البرنامج

بمناسبة الذكري السادسة على تأسيس شركة iMyfone المطورة للبرنامج، تقدم الشركة مسابقة وسحب على مجموعة من الهدايا وعرض مميز للغاية على برنامج Filme Video Editor.

الجوائز كالآتي:

سماعة Apple AirPods Pro – فائز واحد

حامل DJI Osmo Mobile 3 – ثلاثة فائزين

قسائم شراء أمازون بقيمة 50$ – خمسة فائزين

رخصة برنامج Filme Video Editor لمدة 3 شهور – 50 فائز.

شروط الانضمام للمسابقة والدخول في السحب: تنزيل برنامج Filme Video Editor على الحاسوب (ويندوز أو ماك) ثم تثبيته وتجربته، وتقديم رأيك في البرنامج كما هو موضح بالصورة بالضغط على Submit Now، وأيضاً الاشتراك في قناة الشركة على يوتيوب.

رابط المسابقة والسحب

خصم 85% على برنامج Filme Video Editor

بعيداً عن المسابقة والسحب، يمكنك الحصول على النسخة الكاملة من برنامج Filme Video Editor مع خصم كبير يصل إلى 85% أي في مقابل 14.95$ بدلاُ من 59.95$ لفترة محدودة. سوف تحصل على رخصة لمدة عام كامل.