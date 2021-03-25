النرويج تعلن بدء انجاز أول نفق للسفن حول العالم

أعلنت السلطات النرويجية، عن عزمها لإنشاء ما يعرف بـ”أول نفق للسفن في العالم”، اذ سيبلغ طوله 1700 متر، حيث قالت أن النفق سيخترق شبه جزيرة “ستادهافيت” الجبلية في شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن بنائه سيكلف 330 مليون دولار، وستستغرق عملية التشييد بين 3 و4 سنوات بدءا من العام 2022.

كما أوضحت هيئة إدارة السواحل النرويجية، أن الهدف من البناء هو الإسهام في تعزيز الأنشطة الصناعية والتجارية في المنطقة وسيجذب السياح الذين يرغبون في رؤية هذه التحفة الهندسية الفريدة من نوعها، إضافة إلى أن السفن ستستغرق وقتا أقصر لإكمال رحلاتها.

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