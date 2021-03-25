هل تتوقف تسريبات الايفون وأجهزة ابل قريباً ؟

شركة ابل تعاني خلال السنوات الأخيرة من مشكلة كبيرة تتمثل في التسريبات المتلاحقة التي تتناول أجهزتها وما بها من تقنيات وتحديثات قبل الإعلان عنها بشهور وأحياناً سنوات!

من أجل ذلك تود ابل اتباع سياسة جديدة تحد من التسريبات التي تصل للصحافة والإعلام، وتود تطبيق تلك السياسة داخل المصانع حيث يتم تجميع واختبار الأجهزة قبل إطلاقها في الأسواق.

كيف ستحاول ابل الحد من التسريبات؟

ابل قررت فرض سياسة جديدة على المصانع والمنشآت التي تقوم بإنتاج أجهزتها، ولسخرية القدر فإن خطة منع التسريبات تم تسريبها للصحافة في تقرير نشره موقع The Information !

من بين السياسات الجديدة التي فرضتها ابل على شركائها من المصنعين البحث في الملف الجنائي لكافة العاملين على خطوط الإنتاج، ومنع الذين لديهم تاريخ جنائي من الدخول للأماكن التي يتم فيها تطوير أو تجميع أجهزة ابل التي لم يتم الإعلان عنها.

أيضاً سيتم ترقية أنظمة الكمبيوتر داخل بعض المصانع لتحديد المدة التي يجب أن تبقى فيها الأجزاء في محطة إنتاج قبل الانتقال إلى محطة أخرى.

إذا استغرق أحد المكونات الحساسة وقتًا طويلاً بشكل غير معتاد للوصول إلى وجهته ، فسيتم تشغيل إنذارات الأمان.

كذلك سيتم التشديد على حراس المصانع في نقاط التفتيش بتدوين سجل تحركات للعاملين الذين يحملون أو يتعاملون مع المكونات الحساسة للأجهزة.

من السياسات الأخرى أيضاً التي فرضتها ابل:

ضرورة إظهار بطاقة الهوية الحكومية عند زيارة مصانع ابل.

كاميرات المراقبة يجب أن تغطي كافة جوانب وسائل النقل عندما تكون متوقفة في المصانع.

الاحتفاظ بمقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد تحطيم نسخ أولية أو معطوبة لمدة لا تقل عن 180 يوماً.

هذه السياسة الجديدة يبدو أنها بدأ تطبيقها بداية من عام 2021 الجاري، لكن ذلك لم يمنع ظهور التسريبات بخصوص أجهزة ابل القادمة.

خلال السنوات الأخيرة، لم تعقد ابل مؤتمراً للكشف عن أجهزة أو خدمات جديدة إلا وكان لدينا تصور للخطوط العريضة وربما أيضاً التفاصيل الدقيقة لما ستقوم بالإعلان عنه، مما أفقد تلك المؤتمرات المثير من الزخم التي كانت تمتلكه في أوقات أخرى سابقة.