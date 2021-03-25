كوالكوم تعلن عن معالج سنابدراجون 780G بدقة 5 نانومتر وبالتعاون مع سامسونج

هناك فئات كثيرة من المعالجات في الهواتف الذكية، لكن أوسعها انتشارًا على الأقل من كوالكوم نفسها هي معالجات سنابدراجون 700، وهي السلسلة التي تتواجد في الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة وفي بعض الهواتف التي يمكننا وصفها أيضًا بأنها رائدة! وقد كشفت كوالكوم اليوم عن معالج سنابدراجون 780G الجديد، وهو الذي يقدّم مزيج ممتاز من الخواص والمميزات، وسنحدثكم عنها اليوم.

كل التفاصيل عن معالج سنابدراجون 780G

كما نعلم، وصف “معالج” هو فقط للتبسيط، لكن هذه هي شريحة متكاملة تضم عدد كبير جدًا من المكونات، ومنها المعالج المركزي نفسه CPU، لذلك فسنابدراجون 780G هي SoC — System on a Chip أي شريحة تضم مشغلات النظام، وليست فقط معالج، وهذا فقط للتوضيح.

هذا المعالج -نعود للوصف السهل- سيستهدف الهواتف المتوسطة التي تقدم شبكات الجيل الخامس بشكل أساسي، وإلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس، يأتي هذا المعالج مع دقة تصنيع 5 نانومتر، وهو رقم لم نره سابقًا سوى في الهواتف الرائدة والمعالجات الرائدة مثل سنابدراجون 888 وأبل A14 وغيرهم القليل.

سيقدّم سنابدراجون 780G ثمان أنوية مع نواتين أساسيتين بتردد 2.4 جيجاهيرتز، والست أنوية الأخرى بتردد 1.8 جيجاهيرتز، هذا في ظل قدوم المعالج مع دعم ذواكر LPDDR4، والمميز هنا هو أن سامسونج هي من ستصنّع هذا المعالج لكوالكوم، وهو أمر لا نراه كل يوم!

الأداء الرسومي هنا جيّد جدًا، لدينا معالج رسومي مدمج في معالج سنابدراجون 780G من نوع Adreno 642 وهو نوع يمكننا وصفه بالحديث والجيّد، هذا مع دعم ألوان 10bit HDR أثناء تشغيل المحتوى والمزيد، كذلك فهذا المعالج يدعم معالج التصوير Spectra 570 والذي لم نكن نراه سوى في الهواتف الرائدة أيضًا.

سيدعم هذا المعالج تشغيل كاميرات واسعة، واسعة جدًا، كاميرات تقريب تيليفوتو وكذلك سيدعم التصوير بدقة 4K مع دعم تقنيات تصوير مثل HDR 10+ والتصوير في الإضاءة المنخفضة، ومن ناحية الاتصالية فهذا المعالج يدعم شبكات الجيل الخامس كما سلف الذكر مع سرعة تصل إلى 3Gbps على شبكات sub-6 GHz علمًا أنه يعمل بموديم Snapdragon X53، ولا ننسى دعم بلوتوث 5.2 وواي-فاي 6 وواي-فاي 6E.