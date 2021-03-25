إليك أكواد مجانية لخمسة تطبيقات عملية مفيدة و مميزة للايفون والايباد!

الآن يإمكانك الحصول على 5 أكواد حصرية لخمسة تطبيقات مدفوعة على الايفون والايباد تتيح لك تجربتها 3 أيام بشكل مجاني تماماً بعد الاشتراك بدون خصم أي مبلغًا خلالها وإلغاء الاشتراك في أي وقت. التطبيقات هي تطبيقات إنتاجية خاصة بالترجمة والدراسة أو الأغراض الاجتماعية على الايفون والايباد.

الأكواد المجانية متاحة للتطبيقات الآتية:

1. الماسح الضوئي المترجم

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2. مترجم الإنترنت العربي

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3. مترجم الصور والأماكن و الأشياء

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4. برنامج إيجاد و تعقب العائلة و الأصدقاء

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5. مترجم الصوت و الكلام

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لتحصل على الأكواد المجانية الآن! فقط ارسل رسالة إلى [email protected] و اكتب داخلها فقط “بيست 2021” ليتم ارسال الأكواد للخمسة تطبيقات!! أليس هذا رائع حقاً؟!

الأكواد تسمح لكم باستخدام التطبيقات بشكل مفتوح و كامل لمدة ثلاثة أيام (اشتراك مجاني) لتجربة البرنامج بجميع مميزاته، و تستطيع إلغاء الاشتراك أيضاً في أي وقت.

تمتعوا بالبرامج الرائعة 🙂

*خاضع لشروط الحملة