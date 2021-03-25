8 أجهزة إلكترونية باهظة الثمن تستحق الإنفاق عليها في 2021

لا نأتي بجديد حين نقول أصبحت السعادة في العصر الراهن مكنونة في الأدوات والأجهزة الإلكترونية لأن معظم الناس يعجبهم التكنولوجيا الفاخرة والتقنية الحديثة من الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول والأدوات الملحقة وغيرها من الإكسسوارات الممتعة.

هناك المئات من الاختراعات التي أحدثت ثورة في طريقة عملنا وتسوقنا وتواصلنا وحياتنا على العموم والأدوات الإلكترونية بارزة بين هذه الاختراعات التي تلعب دورًا حيويًا في حياتنا اليومية. تتكون الأدوات الإلكترونية التي نستخدمها يوميًا من الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والمراوح والمكيفات والثلاجات والهواتف المحمولة وما إلى ذلك فلولا هذه الاختراعات لكانت الحياة صعبة للغاية. وقد دخلت الأجهزة الإلكترونية معظم جوانب الحياة اليومية من المنزل وصولاً إلى المكتب والبحث العلمي ومجال الأعمال وغير ذلك. سنلقي نظرة على ٨ الأدوات الرائعة والأجهزة الثمينة التي تجدر الملاحظة والشراء في هذا العام الجديد.

سماعات الرأس

تحتل سماعات الرأس من سوني WH-1000XM4 اللاسلكية (309 جنيهًا إسترلينيًا) المرتبة الأولى في قوائمنا من فئتها بشكل عام بالإضافة إلى تقديم أفضل أداء لإلغاء الضوضاء وتواصل أداء المتميز. تحتوي على أحدث خوارزمية لإلغاء التشويش وتقنية الاستماع الذكي السلس لإيقاف الموسيقي واستئنافها تلقائيا. ستحصل على إلغاء تشويش رائع وصوت 360 درجة مبتكرًا وبطارية تدوم طويلاً مع تناسب مريح – وهذا مزيج ناجح. يمكنك تحسين الصوت لأي موقف ومستوى تريد مع اختيار ضبط مزيج الصوت المحيط عبر التطبيق سوني هيدفون كونكت حتى تتمتع بالموسيقات المفضلة لديك.

الساعة الذكية

في ثقافتنا الراهنة المهووسة بحب التكنولوجيا لا تزال الساعات الذكية من عناصر الموضة الرائجة بين عشاق الإطلالة. الساعة الذكية تفضل على الهواتف الذكية حيث تحتوي على ميزات عديدة التي تسهل الأمور المهمة مع كونها صغيرة الحجم مثل إمكانية الاتصال والرد على الرسائل والتقاط الصور وغيرها. ساعة بولار موديل فانتيج بسعر 2299 ر.س من الساعات الذكية التي تضمن الميزات الفريدة الحديثة من البلوتوث والبطارية والبرنامج ونظام تحديد المواقع وما إلى ذلك.

الهاتف الذكي

من المعروف جيدا بأن الهاتف الجديد لا يزال حديثا حتى يصدر هاتفا بعده بالمواصفات الجمة التي تغري العشاق إلى شراءها. أيفون 12 برو ماكس (5969 د.إ) هو الإصدار الحديث من أبل الذي يحتوي على مواصفات عالية مثل كاميرا عالية الجودة والمعالجة القوية وشاشة كبيرة مع البطارية الضخمة أطول من أجهزة أيفون السابقة على الإطلاق. هذا هو الهاتف من أبل الذي يمكن أن يقنع الكثير من محبي نظام أندرويد ويحولهم إلى نظام آي أو أس.

مكبر الصوت

كان هناك وقت كانت مكبرات الصوت تعمل بتقنية البلوتوث وتشبه بعضها ببعض في الطراز والجودة ولكن الآن قد تطورت تقنيات مكبرات الصوت بشكل جذري. غالبية مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث محمولة لأنها تقترن بالهواتف المحمولة لكن المزيد من الشركات المصنعة تقدم نماذج مصممة للبقاء داخل المنزل. مكبر الصوت فانتوم اللاسلكي بقوة ٤٥٠٠ واط من ديفياليت – ذهبي (13388 د.إ) سيساعدك في تحويل مقرك إلى سنيما منزلية وسيقدم لك تجربة رائعة بصوت عالي الكثافة للغاية مع الوضوح والدقة لوجود التقنية الثورية فيها.

ماكينة القهوة / آلة صنع القهوة

إذا كنت لا تستطيع العمل بدون قهوة الصباح ولكنك تفضل الوقوف في طابور خارج ستاربكس فقد حان الوقت للاستثمار في آلة صنع القهوة المناسبة. هناك العديد من الأنواع المتفاوتة لماكينات القهوة ولكن ندلك على الأفضل بينها. جورا اس 8 ماكينة القهوة التلقائية (1395 جنيهًا إسترلينيًا) ينشئ تخصصات مختلفة من الإسبريسو إلى لاتيه ماكياتو بشكل بارع في الجودة مع لمسة واحدة على الشاشة الملونة فقط.

التلفزيون

كلنا يحلم لإنشاء المنزل مع الديكور الأنيق وبدون التلفزيون الرائع لا يتم الروعة حقا. المسرح المنزلي أو السينما المنزلية تكون المنزل أكمل وتظهر الجمال المكنون في الجدران الخالية. هناك ألاف من التلفزيونات الرائعة ولكن نختار لك الأفضل هو LG OLED65GX (2299 جنيهًا إسترلينيًا) تلفزيون OLED مقاس 65 بوصة من أل جي. مع جودة صورة الاستثنائية ونظام تشغيل تلفزيون الذكي ودولبي أتموس لجودة الصوت والميزات المتطورة وكل ذلك في هيكل أنيق يبلغ قطره 19 ملم. تسوق اونلاين باستخدام كود خصم مينا كارت للحصول على الخصم المذهل.

اللابتوب

في هذا العالم السريع التطور اختيار الناس قد تغيرت في شتى الفروع وخاصة في استعمال الأجهزة الإلكترونية الباهظة. وقد غادر الزمن الذي كان الكمبيوتر المكتبي من اختيار الناس الحرفيين ولكن الآن يفضل الكمبيوتر المحمول عليه لخاصية قابلية النقل فيه لأننا نحتاج إلى حياة محكمة وخالية من الإجهاد دون إضاعة وبذل المجهود. فهناك ديل إكس بي إس كور آي 7 مع 13.3 بوصة (3760.88 ريال) ستلبي جميع احتياجاتك الحرفية والذاتية. سيساعدك كود خصم نون للتوفير المزيد عند الشراء.

الشاحن المحمول

يعد شراء هذا الجهاز أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في البقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك في جميع الأوقات أثناء سفرك في جميع أنحاء العالم. يمكن لبنك الطاقة شحن جميع أجهزتك الأساسية بسهولة. أنكر شاحن متنقل بمنفذين 20100 ملي أمبير (219 ر.س) هو بنك طاقة فائق السعة مع إخراج أقوى 4.8 أمبير وتقنية باور آي كيو لأجهزة إلكترونية. يمكنك شحن الهواتف النقالة والكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. تسوق هذا واستخدم كود خصم يوباي للخصم من إجمالي القيمة.