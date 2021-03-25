فنان سويسري يرسم صورة لـ”كامالا هاريس” بطريقة”مختلفة”

قام الفنان السويسري “سيمون بيرغر” بكسر “السقف الزجاجي” بصورة مبتكرة لنائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس.

واشترك كل من بيرغر والمصورة الأمريكية سيليست سلومان، في إنجاز صور شخصية (بورتريه) لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وهو نجار متدرب في الأصل – باستخدام الصورة التي التقطتها سلومان كنموذج لعمل فني مصنوع من الزجاج المُتكسّر (أو المحطم)، وفقا لما نقله موقع “سويسرا بالعربي”.

واستخدمت تقنية ابتكرها الفنان السويسري بنفسه، بكسر قطعة من الزجاج الرقائقي برفق من أجل ترك شقوق رقيقة وأخاديد صغيرة شكّلت مع بعضها البعض صورة نائبة الرئيس الأمريكي.

وحظي العمل الفني باستقبال جيّد بعد عرضه في منتزه “ناشيونال مول” المفتوح في العاصمة واشنطن الممتد بين النصب التذكاري للرئيس واشنطن والنصب التذكاري لأبراهام لينكولن.

ويُعرّف مُصطلح “السقف الزجاجي” (Glass ceiling) إلى الحاجز غير المرئي الذي تواجهه العديد من النساء عند سعيهن لتحقيق النجاح الوظيفي والترقي في السّلّم المهني. في هذا السياق، يوضح العمل الفني الذي أنجزه بيرغر تحطيم هذا الحاجز من قبل هاريس، التي أصبحت في نفس الوقت أول نائبة لرئيس أمريكي وسوداء البشرة ومن أصل جنوب آسيوي، ومتخرّجة من كلية وجامعة مُخصصتين للسّود تاريخيا.

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