 Huami الصينية تطلق ساعة ذكية مقاومة للماء

كشفت شركة Huami الصينية عن ساعة ذكية جديدة مقاومة للماء أطلقت عليها Amazfit T-Rex Pro.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة AMOLED بحجم 1.3 بوصة ودقة عرض 360*360 بيكسل، وبمستشعر BioTracker 2PPG الذي يرصد معدل ضربات القلب بدقة عالية.

وأفادت الشركة الصينية إنّها زودت الساعة الجديدة بأزرار معدنية، وسوار من السيلكون، وحافظة من البولي كربونات.

وستأتي الساعة الذكية بمعايير MIL-STD-810 المقاومة للماء، وستدعم قياس نسبة الأوكسجين في الدم SpO2 مع تتبع حالة المستخدم خلال النوم، وتتبع 100 نمط رياضي.

وستحتوي الساعة على بطارية بقوة 390 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 18 يوماً، وستعمل بنظام تشغيل Zepp RTOS، وتتميز بإمكانية ربطها مع الهاتف الذكي، وإظهار الإشعارات الواردة إليه.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 180 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية