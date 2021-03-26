لهذه الأسباب لا تتركوا هواتفكم الذكية في غرف النوم

أفادت باربارا نوتسيل التابعة للجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية إنّ ترك الهاتف الذكي داخل غرف النوم يسبب الأرق.

ودعت الخبيرة الألمانية النّاس لترك الهاتف الذكي خارج غرف النوم، وأشارت إلى أن الضوء الأزرق المنبعث منه يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يعد مسؤولاً عن التمتع بالراحة خلال النوم.

وأوضحت باربارا نوتسيل، أن خطورة الضوء الأزرق يعمل على الشعور باليقظة، ويسلب النوم من الناس، ويسبب الأرق.

وأضافت لأنّ هذه الأسباب تؤدي لاستيقاظ الشخص في اليوم التالي وهو يشعر بالتعب والإرهاق، وهذا ما يجعله يفقد القدرة على التركيز.

يذكر أنّ عدة دراسات سابقة أكدّت خطورة النوم بالقرب من الهواتف الذكية، وأكدت أنّها تسبب الأرق والإرهاق.

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