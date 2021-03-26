منوعات

سامسونج تطلق إصدار جديد من ذاكرة DDR5

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إصدار مميز الذاكرة DDR5 يتميز بسعة أكبر وسرعة أداء أعلى، واستهلاك طاقة أقل.

وستأتي الأقراص الجديدة بسعة 512 غيغا بايت، وتدعم سرعة 7200 ميغا بايت في الثانية، وتقنية HKMG.

وستستهدف الذاكرة الجديدة الحوسبة الفائقة التي تركز على تقنية الذكاء الاصطناعي، كما ستدعم الحواسيب التقليدية.

وستحتوي كل شريحة عدد 8 من الطبقات 16 غيغا بايت بسعة 128 غيغا بايت، أو 32 من الطبقات بسعة 512 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الأقراص الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك