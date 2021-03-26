سامسونج تطلق إصدار جديد من ذاكرة DDR5

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إصدار مميز الذاكرة DDR5 يتميز بسعة أكبر وسرعة أداء أعلى، واستهلاك طاقة أقل.

وستأتي الأقراص الجديدة بسعة 512 غيغا بايت، وتدعم سرعة 7200 ميغا بايت في الثانية، وتقنية HKMG.

وستستهدف الذاكرة الجديدة الحوسبة الفائقة التي تركز على تقنية الذكاء الاصطناعي، كما ستدعم الحواسيب التقليدية.

وستحتوي كل شريحة عدد 8 من الطبقات 16 غيغا بايت بسعة 128 غيغا بايت، أو 32 من الطبقات بسعة 512 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الأقراص الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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