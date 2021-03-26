الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تُطلق نداء استغاثة لإنقاذ دار الفنون

كشفت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، أن جمعية الدعوة الإسلامية قرّرت هدم دار الفنون التي تعدّ صرحًا للفنون والثقافة، والمؤسسة العريقة التى شهدت أروع المعارض الفنية لكثير من رواد الفن التشكيلى بالإضافة للنشاطات الثقافية من أمسيات شعرية وندوات فكرية.

وأوضحت الجمعية، عبر صفحتها على الفيسبوك، “هدم الفن.. هدم الثقافة هذه المنارة الشاهقة قررت جمعية الدعوة الإسلامية طمسها وردمها وبناء مجمع تجارى مكانها، الدار التى حرصت منذ تأسيسها على تقديم الفن التشكيلي والأدب والموسيقى والسينما والمسرح والتعاون الدائم مع المجتمع المدني”.

وأضافت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، “وفى الوقت الذى تدعم الدول وتساهم وتفخر بعراقة وتاريخ مؤسساتها الثقافية وتدعمها لأنها الواجهة الحضارية النقية القادرة على التواجد في جميع المحافل الدولية، نجدهم فى بلادنا يقفلون صالات العرض والمسارح ودور الكتب حتى وصل الأمر إلى التفكير في هدم دار الفنون العريقة المؤسسة التى ظلت ولعقود طويلة البراح الأمن لكل المبدعين فى شتى مجالات الثقافة والفنون”.

من جهتها، نددت الكاتبة والصحفية سالمة المدني، عبر صفحتها ما يحدث لدار الفنون.

ونشرت صفحة “السقيفة الليبية”، هاشتاق #انقذوا_دار_الفنون ، في دعوة الجهات المختصة بالدولة، لإنقاذ الدار من الهدم وإزالة جزء من تاريخ الثقافة والفن في طرابلس وليبيا عمومًا.

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