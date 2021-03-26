عبدالله علي عمران يصدر كتابه الأول “فيلوسو- فوبيا”

أعلن الدكتور عبدالله علي عمران، إصدار أول كتاب له بعنوان (فيلوسو-فوبيا) أو رهاب التفكر.

وأوضح الدكتور المتخصص في الفلسفة المعاصرة، أن الكتاب يتناول الجدليات الكبرى في تاريخ الفلسفة.

ونشر الدكتور عبدالله علي عمران، الجدليات التي يتناولها الكتاب، عبر صحفته على الفيسبوك، وهي:

1- إشكالية تعريف الفلسفة و تحديد تاريخها و منهجها و موضوعاتها

2- الفلسفة بين العامة و المتخصصين

3- الفلسفة بوصفها تخصصا أكاديميا و إشكاليات تدريسها

4- القطيعة بين الفلسفة و العلوم الإنسانية

5- العلاقة بين الفلسفة و السياسة و دور الدين و أثر ذلك على موقف المجتمع

6- التكامل و التداخل بين الفلسفة و العلم

7- تبسيط الفلسفة و دورها و أهميتها مجتمعيا.

وأضاف الدكتور، أن كتابه الجديد، من إصدارات دار فنون و ليس من منشورات الجامعة.

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