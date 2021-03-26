مثل فيسبوك – تويتر ينوي إضافة التفاعلات بالإيموجي على التغريدات!

على تويتر إذا أعجبتك أي تغريدة يمكنك فقط التفاعل معها بإضافة قلب عليها. حالياً يختبر المطورون في تويتر إمكانية إضافة المزيد من طرق التفاعل مع التغريدات مثلما هو الحال في فيسبوك.

تويتر يستطلع آراء المستخدمين

بعض مستخدمي تويتر خلال الأيام الأخيرة بدأ يظهر لهم استطلاع رأي يسألهم عن أفضل نظام من التفاعلات على التغريدات.

الاستطلاع شمل صوراً لعدة طرق للتفاعل، بالإضافة إلى زر الإعجاب التقليدي في تويتر الذي على شكل قلب سيكون هناك عدة أوجه تعبيرية أخرى.

الأوجه التعبيرية الأخرى للتفاعل مع التغريدات ستكون: الوجه الباكي من الضحك 😂، الوجه الحزين😥، الوجه الغاضب😠، الوجه المهتم 🤔، التأييد 👍، والرفض 👎، الدعم 🙌، الانبهار 😮 وغيرها.

سوف يتم اعتماد الوجوه التعبيرية التي يتفق حولها أغلب المستخدمين بعد نتيجة الاستطلاع، مع ثبات التفاعلات التي تمثل المشاعر الإنسانية الأساسية كالضحك والغضب والحب.

نفس نظام التفاعلات المذكور آنفاً يستخدم في تويتر بالفعل للتفاعل مع الرسائل الخاصة وكذلك القصص Fleets التي يشاركها المستخدمون لمدة 24 ساعة، لذا فمن الطبيعي أن يشمل ذلك التغريدات أيضاً كخطوة قادمة.

فيسبوك كان قد أضاف التفاعل على المنشورات بالوجوه التعبيرية لأول مرة إضافة إلى زر الإعجاب التقليدي عام 2016 ومازال هذا النظام معتمداً إلى اليوم.