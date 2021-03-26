ماذا تعرف عن الهاتف غالكسي A72 .. إليك المميزات والسعر بالليبي

أعلنت شركة “سامسونغ” عن هاتفها الجديد “غالكسي A72″، من الفئة المتوسطة، والذي يأتي كخليفة لأحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة “غالكسي A71″، الذي أطلقته الشركة، قبل أكثر من عام.

جاء الهاتف الجديد ببعض التحسينات على المواصفات، حيث جاء بشاشة مقاس 6.7 بوصة، بدقة +FHD وجودة عرض 1080 × 2400 بكسل، بمعدل تحديث 90 هيرتز، وكاميرا أمامية في ثقب أعلى منتصف الشاشة، ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

يأتي الهاتف مدعومًا بالمعالج Snapdragon 720G بمعمارية 8 نانومتر، ولا يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس، بتردد يصل إلى 3,2 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 618K، كما يأتي برام 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت و 256 غيغابايت، مع إمكانية تركيب ذاكرة خارجية حتى 1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 وواجهة One UI 3.1.

الكاميرا الخلفية جاءت رباعية العدسة، الأساسية بدقة 64 ميغابكسل، وعدسة ذات زاوية رؤية واسعة جدًا 123 درجة بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة ثالثة بدقة 8 ميغابكسل تدعم التقريب البصري 3x وتدعم التثبيت البصري للصورة OIS، أمّا العدسة الرابعة فهي للتصوير القريب “ماكرو” بدقة 5 ميغابكسل، الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

ومن مفاجآت “سامسونغ” في هواتفها المتوسطة؛ أنها وضعت سماعات من نوع ستيريو في هذا الهاتف، ويدعم الهاتف تقنية “دولبي أتموس”، ويحتوي على منفذ 3,5 التقليدي للسماعات الخارجية.

ومن حيث البطارية؛ فقد جاءت بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويتوفر الهاتف بألوان عدة؛ منها الأبيض، الأسود، الأزرق والبنفسجي، ويبدأ بسعر 530 دولارًا أي ما يعادل نحو (2660 دينارًا ليبيًا).

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