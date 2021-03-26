بسبب “الكعب العالي”.. الفنانة مايا دياب تتصدر الترند

طرحت النجمة اللبنانية، مايا دياب، على قناتها الرسمية في “يوتيوب”، وكافة المنصات؛ أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “الكعب العالي”.

وأثارت الفنانة اللبنانية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بهذه الأغنية، وهذا ما جعلها تتصدر الترند، وذلك بعد تخطي عدد مشاهدات الأغنية الجديدة نصف مليون مشاهدة خلال أقل من يوم واحد على طرحها، وبعدما أصبحت الأغنية الجديدة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”.

وحظيت الأغنية الجديدة بمجموعة كبيرة من التعليقات، كانت إيجابية في معظمها، حيث عبّر عُشّاقها عن سعادتهم بهذه الأغنية، والظهور الجميل للنجمة اللبنانية التي ظهرت بأكثر من مظهر خلالها، وبطريقة غريبة تناسبت مع غرابة الأغنية.

وأغنية “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمود رحيم، وتوزيع هادي شرارة.

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