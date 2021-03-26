أحمد السعدني قد يخرج من الموسم الرمضاني.. والسبب “كورونا”

أكدّ الفنان المصري أحمد السعدني إصابته بفيروس “كورونا المستجد”، حيث قال في منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك”، إنّ نتيجة المسحة التي أجراها جاءت إيجابية.

وقال الفنان المصري إنّ الإصابة المفاجئة بفيروس “كورونا” قد تُبعده عن الموسم الرمضاني القادم.

وشكر الممثل المصري عُشّاقه وأصحابه، الذين سارعوا للاطمئنان على صحته، وقال إنّه يخضع، حاليًا، للعزل الصحي، وإنّه سيواصل طمأنتهم على حالته الصحية، بشكل يومي.

وكان الفنان المصري قد أعلن، قبل ثلاثة أيام، عن اشتباهه بإصابته بـ”كورونا”، قبل أن تؤكّد المسحة الإصابة.

يُذكر أنّ أحمد السعدني توقف عن تصوير مشاهده في مسلسل “زي البيت الوقف”، المقرّر عرضه في رمضان، في حين تابع فريق العمل تصوير المسلسل، وهذا ما يُرشّح غيابه عن الموسم الرمضاني القادم.

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