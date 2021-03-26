استخراج حشرة مرعبة من بطن مواطن تايلاندي

عانى مواطن تايلاندي، لم تكشف هويته، من آلام شديدة في البطن؛ دفعته إلى مراجعة المستشفى حيث فوجئ الأطباء بوجود دودة شريطية عملاقة في بطنه.

وعلى الفور؛ قام الأطباء بإعطائه المريض، البالغ من العمر 67 عامًا، دواءً يُحفّز الدودة على الخروج من بطنه.

وساهم الدواء في خروج دودة شريطية بطول 18 مترًا من بطنه، وقال الأطباء إنّ هذه الدودة أطول دودة تكتشف في السنوات الـ50 الماضية.

وبرّر الأطباء وجود هذه الدودة، بتناول الرجل اللحم البقري الذي لم يتم طهيه بصورة صحيحة.

يُذكر أنّ الأطباء طلبوا من عائلة الرجل إجراء فحوصات؛ من أجل التأكد من عدم وجود ديدان شريطية في بطونهم.

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