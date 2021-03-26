باحثون مكسيكيون يبتكرون كمامات للاستخدام أثناء الطعام

توصل باحثون مكسيكيون إلى ابتكار كمامات جديدة مناسبة للاستخدام أثناء تناول وجبات الطعام.

وقال الباحثون إنّ الكمامات الجديدة تهدف إلى الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وتساعد على تناول الطعام مع الأصدقاء بشكلٍ آمن.

ونشر الباحثون فيديو توضيحيًا لكيفية استخدام هذه الكمامات، حيث ظهر في الفيديو رجل وامرأة، وهما جالسان يتناولان الطعام، حيث قاما بخلع الكمامة لتظهر تحتها كمامة صغيرة تغطي الأنف.

وحظي هذا الابتكار بردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب البعض بهذه الفكرة، وقالوا إنّها تقي من فيروس “كورونا”، إلى حد ما، في حين سخر البعض الآخر من المنظر العام، وقالوا إنّهم لن يستخدموها.

يُذكر أنّ الفيديو لم يشر إلى اسم الباحثين الذين اكتشفوا هذه الكمامات، ولا موعد طرحها في الأسواق.

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