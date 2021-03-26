كوالكوم تخطط لإطلاق جهاز ألعاب مثل Nintendo Switch مبني على أندرويد!

هناك أنواع مختلفة حقًا من أجهزة الألعاب، مثال على ذلك هو جهاز الكمبيوتر، ومثال آخر هي أجهزة الألعاب الاحترافية مثل PS5 وXbox Series X|S، لكن هذه الأجهزة تحتاج لشاشات تلفاز ولا يمكن حملها، لكن ماذا إن أردت أن تلعب في أي وقت وأي مكان؟ هنا هناك حلين، الحل الأول هو جهاز Nintendo Switch الغني عن التعريف، وهو جهاز ألعاب محمول، أو الهاتف الذكي، لكن يبدو أن جهاز ألعاب كوالكوم الذي سنحدثكم عنه اليوم سيدمج هذين المفهومين.

جهاز ألعاب كوالكوم سيدمج Nintendo Switch وأندرويد!

طبقًا لتقرير جديد من مصادر موثوقة، كوالكوم تخطط لإطلاق جهاز ألعاب ذو حجم كبير وسمك كبير مع دعم أزرار للتحكم مثل Joycon كالموجودة في جهاز نينتندو سويتش بالصورة أعلاه! أي أن كوالكوم تخطط لإطلاق جهاز ألعاب شبيه تمامًا بجهاز نينتندو، لكن هذا الجهاز سيعتمد بشكل كامل على نظام تشغيل أندرويد.

حسبما فهمنا، الجهاز الجديد سيكون سميك وكبير في الحجم، وسيدعم إضافات التحكم الاحترافية، لذلك هو يبتعد عن كونه “هاتف”، لا هو جهاز ألعاب، وعليه، الجهاز قد يأتي أيضًا مع مراوح لتحسين التبريد بشكل كبير.

سيأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.65 بوصة، لكن هذه الشاشة غالبًا ما ستكون بأبعاد مختلفة مثل جهاز نينتندو، على عكس أبعاد 16:9 الموجودة في الهواتف الذكية حاليًا والتي تجعل شاشاتهم صغيرة مهما كانت كبيرة! الشاشة في جهاز ألعاب كوالكوم ذاك ستكون بدقة FHD+.

سيأتي الجهاز مع بطارية بسعة 6,000 ملي أمبير، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع Qualcomm’s Quick Charge، بالإضافة إلى إمكانية إضافة بطاقة SD بالطبع! الجهاز سيأتي مع أندرويد 12 الأحدث، إلى جانب لانشر مخصص لنظام التشغيل.

الجهاز ونظرًا لأنه يعتمد على أندرويد فهو سيدعم متجر بلاي وباقي المتاجر الأخرى، مما سيسهل الوصول لألعاب محجوبة مثل فورتنايت! هذا بالإضافة إلى أن الجهاز سيأتي طبقًا للتقارير في الربع الأول من عام 2022 بسعر منخفض جدًا في حدود 300 دولار أمريكي! لكن ستبقى المشكلة الكبرى لهذا الجهاز هي أنه سيكون محدود للألعاب المتاحة للاندرويد وهواتفه.

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