Realme تطلق هاتفًا جديدًا من الفئة المتوسطة

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Realme8.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج MediaTek Helio G95، ومعالج رسوميات ARM Mail-G76، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI2.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6,4 بوصة ودقة عرض 2400 ×1080، وجودة عرض FHD+.

وستضم الشاشة مستشعر للبصمات، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فجاءت رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4،6، 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 210 و236 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية