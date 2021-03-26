وفاة جيسكا والتر أحد أهم الممثلات بتاريخ السينما الأمريكية

أعلنت مدير أعمال الممثلة الأمريكية جيسكا والتر وفاتها عن عمرٍ يناهز 80 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

وأصدرت ابنتها بروك بومن بياناً أكدّت من خلاله وفاته أمها، حيث قالت بقلب حزين أوكد وفاة أمي الحبيبة.

وتعد الفنانة الراحلة التي اشتهرت بدور الجدة في مسلسل أريستد ديفيلوبمنت من أهم الممثلات في تاريخ السينما الأمريكية، حيث امتدت مسيرتها فيها لأكثر من 60 عاماً قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات، إلّا أنّ مسلسل ريستد ديفيلوبمنت الذي يتناول قصة عائلة ساءت حياتها بعد توقيف الأب بتهمة الاختلاس يعد أبرز أعمالها.

يذكر أنّ النجمة الراحلة شاركت قبل هذا المسلسل في عدد من الأفلام نذكر منها جران بري، بلاي ميتسي فور مي.

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