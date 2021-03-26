طفلة تنجو من موت محتم بسبب لعبتها

تمكن أطباء مستشفى سبيرانسكي في مدينة موسكو الروسية من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر دخلت في رأسها عجلة دمية كانت تلهو بها.

حيث قال والد الطفلة إنّها سقطت على اللعبة أثناء لعبها في المنزل، لتدخل عجلة السيارة في رأسها.

وأظهرت الأشعة السينية تمركز العجلة على بعد ميليمترات من الدماغ، وهذا ما دفع الأطباء لاستخدام أداة خاصة من أجل إزالة العجلة بطريقة آمنة لا تخلّف أي ضرر على دماغ الطفلة وحياتها.

وأكدّ الأطباء حرصهم على عدم ترك أي جزء يسبب ضرراً في رأس الطفلة، وقالوا إنّها كانت محظوظة لأنّ العجلة لم تسبب أي ضرر للدماغ.

يذكر أنّ بريطانيا شهدت مطلع هذا العام حادثة مشابهة، حيث كادت طفلة بريطانية تفقد حياتها بعدما ابتعلت 14 كرة مغناطيسية ظنّاً منها أنّها حلوى.

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