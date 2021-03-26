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طفلة تنجو من موت محتم بسبب لعبتها

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أطباء مستشفى سبيرانسكي في مدينة موسكو الروسية من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر دخلت في رأسها عجلة دمية كانت تلهو بها.

حيث قال والد الطفلة إنّها سقطت على اللعبة أثناء لعبها في المنزل، لتدخل عجلة السيارة في رأسها.

وأظهرت الأشعة السينية تمركز العجلة على بعد ميليمترات من الدماغ، وهذا ما دفع الأطباء لاستخدام أداة خاصة من أجل إزالة العجلة بطريقة آمنة لا تخلّف أي ضرر على دماغ الطفلة وحياتها.

وأكدّ الأطباء حرصهم على عدم ترك أي جزء يسبب ضرراً في رأس الطفلة، وقالوا إنّها كانت محظوظة لأنّ العجلة لم تسبب أي ضرر للدماغ.

يذكر أنّ بريطانيا شهدت مطلع هذا العام حادثة مشابهة، حيث كادت طفلة بريطانية تفقد حياتها بعدما ابتعلت 14 كرة مغناطيسية ظنّاً منها أنّها حلوى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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